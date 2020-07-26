السعودية اليوم / استئناف الطيران بالمطارات الأردنية في الخامس من أغسطس



عمّان 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الأردنية اليوم، لشركات الطيران العالمية السماح باستئناف رحلاتها وعودة فتح المطارات الأردنية في الخامس من الشهر المقبل.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية الكابتن هيثم مستو: إنه لا توجد محددات ولا قيود على مغادرة الأردنيين البلاد إلى كل الدول، مبيناً أنه عند عودتهم ستطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الصحة.

وأشار في بيان صحفي إلى أن هيئة الطيران تفحص جاهزية المطارات الأردنية الثلاثة وشركات الطيران المحلية لاستئناف رحلات الطيران الدولية التي سيسمح بها ابتداءً من الخامس من أغسطس المقبل من نحو 22 دولة صنفتها وزارة الصحة بالخضراء.

وأوضح أن قائمة الدول الخضراء متغيرة وتحدث كل 14 يوماً وفق حالتها الوبائية.

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21:27ت م

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