السعودية اليوم / العراق يسجل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بغداد 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2459 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 78 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362 ,فيما سجلت 1900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة.

// انتهى //

21:27ت م

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بغداد 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 110032 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 78 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362 ,فيما سجلت 1900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة.// انتهى //21:27ت م0187

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