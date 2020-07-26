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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. الترحيل والمنع من دخول المملكة لمن يخالف أنظمة الحج والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
أكدت وزارة الداخلية السعودية ان عقوبة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح، الترحيل والمنع من دخول المملكة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 الآف ريال وفق المدة المحددة نظاماً.
جاء ذلك من خلال الرسائل الإعلامية التوعوية والتي تبث عبر حسابات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة على "تويتر " حيث نبهت المقيمين والزائرين من التوجه للمشاعر المقدسة بقصد الحج دون تصريح ، وأن هذا مخالف للأنظمة، ويترتب عليه عقوبة مالية قدرها 10 الاف ريال، بالإضافة إلى " الترحيل " والمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
وكانت وزارة الداخلية قد بينت أن تطبيق العقوبة سيكون على كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة "منى، مزدلفة، عرفات" بلا تصريح بدءً من الأحد الماضي، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدة في الوقت ذاته بأن رجال الأمن باشروا مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.
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