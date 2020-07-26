شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ندوة الحج الكبرى «الافتراضية».. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، غدًا، فعاليات ندوة الحج الكبرى الافتراضية لعام 1441هـ/ 2020م تحت عنوان: "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية". وتنطلق الندوة، في تمام الواحدة ظهرًا، بمشاركة عدد من العلماء والأطباء، ودعت وزارة الحج والعمرة الجميع للمشاركة في الفعاليات عبر البث المباشر.

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