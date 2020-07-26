شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
واطمأن سموه في بداية الاتصال على صحة وزير الخارجية الباكستاني، متمنيًا له السلامة والعافية، ثم بحث الوزيران العلاقات الثنائية وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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