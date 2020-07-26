شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

واطمأن سموه في بداية الاتصال على صحة وزير الخارجية الباكستاني، متمنيًا له السلامة والعافية، ثم بحث الوزيران العلاقات الثنائية وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.