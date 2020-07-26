شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات.. إخماد حريق مبنى تحت الإنشاء لـ«البيئة» في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

‏صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا - بفضل الله- من إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وباشر الحادث عدد من الجهات الأمنية و هيئة الهلال الأحمر السعودي والإدارة العامة لخدمات المياه.