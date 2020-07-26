شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات.. إخماد حريق مبنى تحت الإنشاء لـ«البيئة» في الجوف والان نبدء بالتفاصيل
صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا - بفضل الله- من إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.
وباشر الحادث عدد من الجهات الأمنية و هيئة الهلال الأحمر السعودي والإدارة العامة لخدمات المياه.
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