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إنقاذ شخصين علقا في فوهة الوعبة بالمويه
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أنقذ الدفاع المدني في محافظة المويه شخصين علقا أثناء نزولهما لمقلع طمية السياحي (فوهة الوعبة).
وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: إنه تم إخراج الشخصين عن طريق فرق الإنقاذ صعودًا بمسافة تزيد عن 300م، وهما بصحة جيدة.
ونشر المدني صورة تبين عملية إنقاذ الشخصين وإخراجهما من فوهة الوعبة.
وفي الجوف، سيطرت فرق الدفاع المدني قبل قليل على حريق مبنى تحت الإنشاء لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن الضويحي، عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، دون حدوث إصابات أو وفيات.
وقد باشر الحادث عدد من الجهات الأمنية وهيئة الهلال الأحمر السعودي والإدارة العامة لخدمات المياه.
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