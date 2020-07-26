كيف تتأكد من سلامة الأضحية؟

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبقت أيام على عيد الأضحى المبارك، ليكون لدى البعض استفسارات بشأن اختيار الأضحية السليمة ونصائح ما قبل ذبحها وكيفية التعامل معها.

ويجب ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة والمصرح لها، وعدم إطعامها قبل الذبح بـ12 ساعة، مع أفضلية تقديم الماء لها بشكل مستمر؛ كون ذلك يساعد على تقليل الفضلات وتسهيل عملية السلخ، إضافة إلى ضرورة التأكد من جودة أدوات الذبح ونظافتها، والحرص على ارتداء القفازات وغطاء الرأس والألبسة المخصصة لذلك، مع اختيار البيئة المهيأة والنظيفة والآمنة للذبح.

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التعامل مع الأضحية:

وقدمت جمعية حماية المستهلك في وقت سابق عددًا من الإرشادات في التعامل مع الأضحية، ومنها: اتباع ما أوصت به الشريعة الإسلامية في طريقة الذبح، مع التسمية والتكبير وذكر الدعاء الوارد في ذلك، وأن تبدأ عملية الذبح بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويستمر وقت ذبح الأضاحي حتى آخر أيام التشريق، اليوم الـ13، إضافة إلى أفضلية تقسيم الأضحية بحسب ما جاء في السنة النبوية.

اختيار الأضحية:

وبالنسبة إلى ما يتعلق باختيار الأضحية، يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام ووفق السن المعتبرة، وسليمة من العيوب، وأن تكون لائقة صحيًّا، ومطابقة للضوابط والمواصفات المعتبرة، مع التأكد من سلامة رأس الأضحية، وعدم وجود آثار إفرازات في العينين أو الأنف، وسلامتها من وجود تقرحات أو جروح أو أورام في داخل الفم أو خارجه، والتأكد من سلامة قوائم وأظلاف الحيوان.

كما يجب عدم ترك لحم الأضحية خارج الثلاجة أكثر من ساعتين، وحفظه في أكياس أو أوانٍ آمنة، مع التأكيد على طهي اللحوم في درجة حرارة عالية، لضمان نضوجها وعدم بقاء أثر للبكتيريا.

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