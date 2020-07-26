فيديو.. أمطار عسير وأحزمة الضباب تجذب المصطافين والأهالي

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

هطلت عصر اليوم الأحد أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة ورجال ألمع ومحايل عسير وأحد رفيدة.

وأسهمت الأمطار والأجواء المعتدلة التي تشهدها مرتفعات منطقة عسير في توافد أهالي المنطقة والمصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة على المتنزهات والحدائق العامة؛ وذلك لقضاء أوقات ماتعة، وسط أحزمة الضباب وزخات المطر.

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المدني يحذر:

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم الأحد، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني هنا

وأكد السيّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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