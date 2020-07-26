، إسرائيل تعترف بسقوط طائرة مسيَّرة في لبنان ،

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة في الأراضي اللبنانية.
وزعم الجيش في بيان مقتضب عدم خشيته من تسرب معلومات استخبارية من الطائرة في هذه الحادثة.
من جانبها، أوضحت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن 20 طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب الجمعة الماضية.
وأضافت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب.
إسرائيل تعترف بسقوط طائرة مسيَّرة في لبنانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-26
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة في الأراضي اللبنانية.
وزعم الجيش في بيان مقتضب عدم خشيته من تسرب معلومات استخبارية من الطائرة في هذه الحادثة.
من جانبها، أوضحت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن 20 طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب الجمعة الماضية.
وأضافت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:13 PM
زعمت عدم خشيتها من تسرُّب معلومات
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة في الأراضي اللبنانية.
وزعم الجيش في بيان مقتضب عدم خشيته من تسرب معلومات استخبارية من الطائرة في هذه الحادثة.
من جانبها، أوضحت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن 20 طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب الجمعة الماضية.
وأضافت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب.
، إسرائيل تعترف بسقوط طائرة مسيَّرة في لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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