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قال حساب منصة "أبشر"؛ إنه بالإمكان الآن تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة من أفراد الأسرة، أو العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".
وأوضحت المنصة، عبر حسابها بـ"تويتر"، أن الخطوات تكون عبر سداد رسوم تمديد التأشيرة خلال خدمة "سداد" البنكية بقيمة ١٠٠ ريال للتأشيرة المفردة، و٢٠٠ ريال للتأشيرة المتعددة عن كل شهر تمديد، ثم الدخول إلى "أبشر" واختيار خدمات المكفولين، ثم خدمات التأشيرات، واختيار الفرد، ثم اختيار "تمديد التأشيرة".
وأضافت أن الشروط تكون بوجود الفرد خارج المملكة، وسريان مدة الإقامة شاملاً مدة التمديد، مع عدم مضي أكثر من ٦٠ يومًا على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 09:34 PM
إلكترونيًا .. وسداد الرسوم بقيمة 100 ريال للتأشيرة المفردة و200 لـ"المتعددة""أبشر": بالإمكان تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة
قال حساب منصة "أبشر"؛ إنه بالإمكان الآن تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة من أفراد الأسرة، أو العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".
وأوضحت المنصة، عبر حسابها بـ"تويتر"، أن الخطوات تكون عبر سداد رسوم تمديد التأشيرة خلال خدمة "سداد" البنكية بقيمة ١٠٠ ريال للتأشيرة المفردة، و٢٠٠ ريال للتأشيرة المتعددة عن كل شهر تمديد، ثم الدخول إلى "أبشر" واختيار خدمات المكفولين، ثم خدمات التأشيرات، واختيار الفرد، ثم اختيار "تمديد التأشيرة".
وأضافت أن الشروط تكون بوجود الفرد خارج المملكة، وسريان مدة الإقامة شاملاً مدة التمديد، مع عدم مضي أكثر من ٦٠ يومًا على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.
، "أبشر": بالإمكان تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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