، تشلسي ويونايتد يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا ،

محمد بن مسعود - الدمام - جاء الحسم في المرحلة الأخيرة في الدوري الإنجليزي

حجز فريقا تشلسي ومانشستر يونايتد، آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوز الأول على ضيفه ولفرهامبتون، والثاني على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة واحدة 2-0، في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي شهدت هبوط واتفورد وبورنموث إلى الدرجة الأولى.



وكان التعادل يكفي النادي اللندني ويونايتد لبلوغ المسابقة الأوروبية الأهم، لكنهما حققا الفوز، فرفع يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بفارق الأهداف عن تشلسي، فيما تجمد رصيد ليستر الذي كان بحاجة إلى الفوز لحجز مكان بين الأربعة الكبار، عند 62 نقطة في المركز الخامس، وسيخوض منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" إلى جانب توتنهام المتعادل مع مضيفه وجاره كريستال بالاس 1-1، مستغلاً خسارة ولفرهامبتون.

