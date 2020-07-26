، حصيلة 24 ساعة.. إصابة 1.226 باكستانيًّا بـ"كورونا" ووفاة 35 ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 حالة وفاة، و1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 273.113 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5.822 حالة وفاة.
وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 237.434 حالة، بينما توجد 1267 حالة في وضع حرج.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 09:18 PM
عدد المرضى بالفيروس وصل إلى 273.113حصيلة 24 ساعة.. إصابة 1.226 باكستانيًّا بـ"كورونا" ووفاة 35
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 حالة وفاة، و1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 273.113 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5.822 حالة وفاة.
وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 237.434 حالة، بينما توجد 1267 حالة في وضع حرج.
، حصيلة 24 ساعة.. إصابة 1.226 باكستانيًّا بـ"كورونا" ووفاة 35 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة 24 ساعة.. إصابة 1.226 باكستانيًّا بـ"كورونا" ووفاة 35 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.