السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الملحق العسكري الفرنسي الجديد ويودع السابق

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه، اليوم، كلا من الملحق العسكري الفرنسي المودع العميد البحري الركن كزافيه موناك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة، و الملحق العسكري الفرنسي المعين العميد الركن جان كريستوف غيرتيه .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية و مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية الاستقبال تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

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