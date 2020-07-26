شكرا لقرائتكم خبر عن بسعة 160 سريرًا.. مستشفى منى الوادي جاهز لاستقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
ووفرت الصحة 48 سريرًا لحالات الإجهاد الحراري (نصفها للحالات الحرجة والنصف الآخر للحالات المتوسطة). ويضم المستشفى غرفتين للعمليات، وغرفة لمناظير الجهاز الهضمي، وقسماً للتعقيم، فيما يوفِّر المختبر جميع التحاليل والفحوصات المطلوبة، إضافةً إلى بنك الدم الخاص بالمستشفى، وكذلك يحتوي قسم الأشعة على 3 أجهزة متحركة وجهاز ثابت، علاوة على جهازين للأشعة المقطعية والتلفزيونية.
مما يذكر أنه اكتمل تجهيز المستشفى بجميع المستلزمات والكوادر الطبية، والفنية، والتمريضية، والإدارية.
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