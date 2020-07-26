سماع دوي انفجارات جنوبي بغداد المزيد

قال الجيش العراقي، الأحد، في بيان إن ما لا يقل عن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية بضواحي بغداد الجنوبية، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، إنه "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر اليوم الأحد ... حدث انفجارين متتالين في منطقة السيدية قرب (طريق) سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر".

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وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن وقوع انفجار داخل مخزن للذخيرة في أحد المعسكرات جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية، إن معلومات أولية تفيد بانفجار مخزن للعتاد داخل أحدى المعسكرات في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وأوضحت المصادر العراقية، أن المعسكر الذي شهد أصوات الانفجارات هو "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة، والذي تتواجد فيه قوات الشرطة الاتحادية وقوات من مليشيا الحشد الشعبي.