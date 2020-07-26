أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 26 يوليو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، بعد موجة من الصعود متزامنة مع ارتفاع المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا وسط متغيرات اقتصادية جذرية يشهدها العالم بسبب تفشي كورونا، إضافة لتجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، ليسجل 229.42 ريال نحو (61.17 دولار) مقابل 227.08 ريال في تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط والسعودية نحو 200.75 ريال نحو (52.98 دولار) مقابل 198.70 ريال خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وسجل جرام الذهب عيار (18) نحو 172.07 ريال (45.41 دولار)، مقابل 170.31 ريال خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، وسط توقعات بارتفاع جديد في أسعاره خلال موسم الصيف.

وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة في السعودية، فبلغ سعر جرام الذهب عيار (14) نحو 133.83 ريال (35.68 دولار)، وعيار (12) سجل 114.71 ريال (30.58 دولار).



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وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة اليوم مستوى 7 آلاف و135 ريالا نحو (1902 دولار)، وسعر كيلو الذهب سجل 229 ألفا و421 ريالا بنحو (61 ألفا و167 دولارا).

أسعار الذهب عالميا

وخلال تعاملات نهاية الأسبوع يوم الجمعة الماضي، اخترق الذهب حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ عام 2011، وحسب رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1899.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2011.

والأسعار متجهة لزيادة 5% على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس/آذار، وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 0.4% عند 1897.5.

ويأتي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، وسط تفاقم الخلاف الأمريكي الصيني ومخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو: "المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي بسبب الخلاف الأمريكي الصيني المر الآخذ في التنامي يعتبر سببا لترجيح استمرار الدعم الحكومي والنقدي عالميا لفترة أطول".

وفي تصعيد جديد، أمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، وذلك ردا على مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستون.