إدارة المساجد بينبع تعتمد 144 جامعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - واس

اعتمدت إدارة المساجد بمحافظة ينبع 144 جامعا بمحافظة ينبع ومراكزها لإقامة صلاة عيد الأضحي المبارك لهذا العام، وهي على النحو التالي: ينبع البحر 75 جامعا، وينبع الصناعية 30 جامعا، وينبع النخل والقرى 39 جامعا.

أوضح ذلك مدير إدارة المساجد بالمحافظة عبد الرحمن زيدان العلوني، حاثا جميع المسؤولين عن تلك الجوامع بأهمية تطبيق جميع الاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامة المصلين وتهيئتها بكل مايلزم .

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وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير قد أكمل تجهيز 2372 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في إطار الجهود التي تنفذها الوزارة للعناية بالمساجد.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، في تصريح بهذا الشأن، أن عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بلغ حوالي 1972، والمساجد الإضافية 400 في المنطقة تم مراعاة جاهزيتها لتحقيق البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ كافة التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة مرتادي المساجد.

ونوه مدير عام الفرع في ختام تصريحه بالجهود التي بذلها منسوبي المساجد والمراقبين ومشرفي الصيانة والتشغيل لتهيئة المساجد والجوامع بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة بيوت الله والعناية بها، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة باليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.

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