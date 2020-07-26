2020-07-26

السيطرة على حريق مبنى تحت الإنشاء لوزارة البيئة في الجوف

متابعات الخليج 365 - واس

سيطرت فرق الدفاع المدني في الجوف على حريق مبنى تحت الإنشاء لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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و‏‎صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا – بفضل الله- من إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ، دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وقد باشر الحادث عدد من الجهات الأمنية و هيئة الهلال الأحمر السعودي والإدارة العامة لخدمات المياه .

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