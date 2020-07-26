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السيطرة على حريق مبنى تحت الإنشاء لوزارة البيئة في الجوف
الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات
متابعات الخليج 365 - واس
سيطرت فرق الدفاع المدني في الجوف على حريق مبنى تحت الإنشاء لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا – بفضل الله- من إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ، دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.
وقد باشر الحادث عدد من الجهات الأمنية و هيئة الهلال الأحمر السعودي والإدارة العامة لخدمات المياه .
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