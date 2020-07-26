- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جامعة بيشة تعلن نتائج المرحلة الثانية للمرشحين للقبول بالعام الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#عاجل | جامعة بيشة تعلن نتائج المرحلة الثانية للمرشحين للقبول بالعام الجامعي
بلغ عددهم 1139 طالبًا وطالبة في مختلف التخصصات
متابعات الخليج 365 - بيشة
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة نتائج المرحلة الثانية للمرشحين والمرشحات للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441- 1442هـ، وبلغ عددهم 1139 طالبًا وطالبة في مختلف التخصصات المتاحة للقبول.
رابط جامعة بيشة:
ودعت العمادة جميع المرشحين والمرشحات إلى الدخول عبر بوابة القبول الإلكترونية وتأكيد القبول خلال موعد أقصاه الثلاثاء 7 ذي الحجة 1441هـ، ولمزيد من المعلومات عن آلية القيام بهذا الإجراء يرجى زيارة الرابط الآتي: هنا
يشار إلى أن العمادة اعتمدت نتائج القبول للمرحلة الأولى في مرحلة البكالوريوس، وذلك عبر إرسال رسائل نصية للطلاب المقبولين، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن تم تثبيت قبولهم 3387 طالبًا وطالبة بمقر الجامعة الرئيسي بمحافظة بيشة وفروعها في كل من النماص وتثليث وبلقرن.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة بيشة تعلن نتائج المرحلة الثانية للمرشحين للقبول بالعام الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.