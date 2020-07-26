جامعة بيشة تعلن نتائج المرحلة الثانية للمرشحين للقبول بالعام الجامعي

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - بيشة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة نتائج المرحلة الثانية للمرشحين والمرشحات للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441- 1442هـ، وبلغ عددهم 1139 طالبًا وطالبة في مختلف التخصصات المتاحة للقبول.

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رابط جامعة بيشة:

ودعت العمادة جميع المرشحين والمرشحات إلى الدخول عبر بوابة القبول الإلكترونية وتأكيد القبول خلال موعد أقصاه الثلاثاء 7 ذي الحجة 1441هـ، ولمزيد من المعلومات عن آلية القيام بهذا الإجراء يرجى زيارة الرابط الآتي: هنا

يشار إلى أن العمادة اعتمدت نتائج القبول للمرحلة الأولى في مرحلة البكالوريوس، وذلك عبر إرسال رسائل نصية للطلاب المقبولين، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن تم تثبيت قبولهم 3387 طالبًا وطالبة بمقر الجامعة الرئيسي بمحافظة بيشة وفروعها في كل من النماص وتثليث وبلقرن.

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