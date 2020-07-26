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فرع الرئاسة في القصيم ينفذ خطة إجازة عيد الأضحى 

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2020-07-26

فرع الرئاسة في القصيم ينفذ خطة إجازة عيد الأضحى 

ترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات

متابعات الخليج 365 - القصيم

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، تنفيذ خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، بعد تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

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وتشمل هذه الخطة جميع الهيئات بالمنطقة، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل توعوية عن أهمية اغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.



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