- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بلدية الأسياح تطلق برنامج أضحيتك وترفع طاقة المسلخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بلدية الأسياح تطلق برنامج أضحيتك وترفع طاقة المسلخ
خلال موسم عيد الأضحى المبارك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكملت بلدية محافظة الأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ١٤٤١هـ وذلك من خلال إعداد برنامج شامل لجميع الإدارات بالبلدية، ووضع خطة عمل شاملة لأعمال البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتضمنت خطة عمل للبلدية خلال موسم عيد الأضحى إطلاق برنامج أضحيتك 1441هـ وتكثيف أعمال النظافة والساحات العامة ورش المبيدات وتجهيز الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة وكذلك أسواق الماشية.
كما تكثف البلدية أعمال الرقابة على جميع المنشآت الغذائية وتمثلت في المطابخ والمطاعم والبوفيهات والسوبر ماركت وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وكذلك محلات بيع الخضار والفواكه والمخابز ومحلات بيع الحلويات والمكسرات، وكل ما يتعلق بالصحة العامة حيث أن الزيارات الرقابية تتم على فترتين صباحية ومسائية على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وأنهت بلدية الأسياح تجهيز المسالخ لاستقبال المستفيدين، حيث تم زيادة الكوادر البشرية من موظفين والعاملين الصحيين وبإشراف أطباء بيطريين، وتجهيز سيارات خاصة لنقل المخلفات من بقايا الأضاحي.
كما ستقوم البلدية بتوزيع أكياس بلاستيكية ذات متانة عالية ضمن برنامج أضحيتك على المنازل بالأحياء السكنية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية بهدف استخدامها خلال أيام العيد لجمع بقايا الأضاحي، ووضعها في الحاويات المخصصة سعيًا لمنع التسربات والروائح، وذلك ضمن برنامج أضحيتك لعام 1441هـ التي تقوم بها البلدية حفاظًا منها على الصحة العامة والبيئة بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من تجميل الشوارع بالإنارة الجمالية وتعليق عقود الزينة ووضع عدد من لوحات تهنئة العيد في جميع طرق المراكز التي تخدمها البلدية وتهيئة الحدائق العامة و العائلية والشبابية لاستقبال الزائرين والمواطنين والمقيمين مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الأسياح تطلق برنامج أضحيتك وترفع طاقة المسلخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.