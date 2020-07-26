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شكرا لقرائتكم حرس الحدود يحبط دخول 19 طنًا من الحشيش والقات ويضبط 196 مهربًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حرس الحدود يحبط دخول 19 طنًا من الحشيش والقات ويضبط 196 مهربًا
ضبط 640295 قرص إمفيتامين و6809 جرامات أفيون
متابعات الخليج 365 - واس
تمكن رجال حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر وأكثر من (18) طناً من القات المخدر خلال شهر ذي القعدة.
وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، ومنطقة تبوك، أسفرت – بتوفيق الله – خلال شهر ذي القعدة من عام 1441هـ ، عن إحباط عددٍ من محاولات تهريب ما مجموعه (937) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و (18893) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، و(640295) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، ، و(6,809) جرامات من مادة الأفيون المخدر.
كما تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (196) شخصاً، بينهم (42) متهماً من الجنسية الأثيوبية ، و(113) متهماً من الجنسية اليمنية ، و( 32) متهماً سعوديي الجنسية، و (4) متهمين من الجنسية الأردنية، ومتهمٌ من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الإرتيرية، وذلك بعد رصد محاولاتهم تجاوز حدود المملكة.
وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود مهما تنوعت أساليبها وطرقها، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.
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