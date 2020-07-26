شكرا لقرائتكم خبر 15.7 مليون ريال لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدا لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة بقيمة 15.775.431 ريالا، لمدة 36 شهرا ميلاديا من تاريخ تسلم الموقع.

وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، إن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على العناية بتهيئة وتطوير المشاريع المختلفة، وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى مستوى من المشاريع المنجزة في هذه المدينة المقدسة، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

ويهدف العقد إلى المحافظة على شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة، ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن وجودهم.

يذكر أن الأمانة أنجزت أخيرا عددا من المشاريع التي شملت مختلف نواحي مكة المكرمة، والتي كان لها الأثر الأكبر بفضل الله في تطوير شبكات الإنارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.