اقتصار اقتناء القطع الفنية في مقرات الجهات الحكومية الرسمية على أعمال المواطنين

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والتأكيد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.
ووجه مجلس الوزراء، في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.
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