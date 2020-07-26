شكرا لقرائتكم خبر اقتصار اقتناء القطع الفنية في مقرات الجهات الحكومية الرسمية على أعمال المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة المقام السامي على مقترح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

والتأكيد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.

ووجه مجلس الوزراء، في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.