170 مصيدة ضوئية لمكافحة البعوض بالمشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات أعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك وآفات الصحة العامة في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للصحة العامة استعدادا لموسم حج 1441هـ. وجرى استكشاف ومكافحة الآفات في عدة مواقع متفرقة بمشعر منى وعرفات ومزدلفة، شملت تغطية 361 موقعا للدوائر الحكومية، و457 مجرى لتصريف مياه الأمطار، و3600 دورة مياه، و165 غطاء لغرف التفتيش. ووضعت 170 مصيدة ضوئية لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، والعمل على رصد واكتشاف البؤر ورشها بالمبيدات المناسبة، بالإضافة إلى ردم وشفط المياه من المستنقعات وأماكن تجمعها. من أعمال الاستكشاف ومكافحة البعوض: تغطية 361 موقعا للدوائر الحكومية

تغطية 457 مجرى لتصريف مياه الأمطار

3600 دورة مياه

165 غطاء لغرف التفتيش

170 مصيدة ضوئية لمكافحة البعوض

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