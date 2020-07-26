محمد بن مسعود - الدمام - من بينها الدعارة والتسول والعمل القسري ونزع الأعضاء أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن الضحايا المُتاجر بهم يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال. وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "من أشكال الاستغلال الدعارة، والعمل القسري، والتسول والجريمة، والعبودية المنزلية، والزواج القسري، وزواج القُصر، ونزع الأعضاء". 26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 08:48 PM من بينها الدعارة والتسول والعمل القسري ونزع الأعضاء Advertisements "مكافحة الاتجار بالأشخاص": الضحايا يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال "مكافحة الاتجار بالأشخاص": الضحايا يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن الضحايا المُتاجر بهم يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال. وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "من أشكال الاستغلال الدعارة، والعمل القسري، والتسول والجريمة، والعبودية المنزلية، والزواج القسري، وزواج القُصر، ونزع الأعضاء". الكلمات المفتاحية ، "مكافحة الاتجار بالأشخاص": الضحايا يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال ،

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