، احتفالاً بعودة الدوري السعودي... رابطة المحترفين تطلق حملة "دورينا رجع" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد توقف أكثر من أربعة أشهر

أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حملة (دورينارجع) احتفالاً باستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، ابتداءً من 4 أغسطس المقبل، في أحد أهم خطوات عودة الحياة الرياضية في المملكة إلى طبيعتها بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث سيواصل قطار الدوري رحلته مع بقاء ثمان جولات على خط النهاية.

وفي ظل إقامة المباريات بدون جمهور في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي ستطبقها الرابطة لضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وجميع أفراد المنظومة، فسيكون بإمكان الجماهير التعبير عن حماسها تجاه ناديها ولاعبيها المفضلين من خلال مشاركة التعليقات والصور الداعمة لهم وتصوير مقاطع الفيديو أثناء مشاهدتهم للمباريات وترديد الهتافات أو الاحتفال بالأهداف، حيث ستكون ردود الأفعال هذه جزءاً من الحملة التي ستُعرض على اللاعبين قبل وبعد المباريات وبين الشوطين لتحفيزهم وجعلهم أقرب ما يكون من الجمهور، كما سيتم عرضها أثناء المباريات على اللوحات الإعلانية على جانبي الملعب، والتي ستوجه كذلك رسائل شكر من الجمهور للعاملين بالصفوف الأمامية تقديراً لجهودهم على مدار الشهور الماضية.

كما ستقوم رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر قنواتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي – وبالتعاون مع الأندية والشركاء – بالتفاعل مع الجماهير من خلال نشر لقاءات مع اللاعبين عن طموحاتهم للموسم، إضافة إلى أبرز اللقطات والإحصاءات من الموسم الحالي، وكذلك عدد من المسابقات والأسئلة لرفع حماس الجمهور وزيادة التواصل معهم.

وتأتي حملة #دورينا_رجع استمراراً لحملة #دورينا_الأغلى التي انطلقت في نهاية مباريات الدور الأول احتفالاً بوصول الحضور في مباريات الدوري إلى أكثر من مليون مشجع ومشجعة امتلأت بهم مدرجات 12 ملعباً في 120 مباراة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وبينما تتبقى ثمان جولات على نهاية البطولة، فلا يزال صراعا القمة والقاع في الملعب، حيث يواصل الدوري مبارياته بالجولة 23 والتي تشهد قمة ديربي الرياض بين الهلال متصدر الترتيب والنصر حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط، وبالتالي سيكون لنتيجة المباراة تأثير مباشرعلى حسم البطل.

في الطرف الآخر للجدول، فلا يزال الأمل متاحاً لأندية الفتح وضمك والعدالة التي تتذيل الترتيب للهروب من شبح الهبوط، حيث لا يفصل الحزم صاحب المركز الثاني عشر عن العدالة صاحب المركز الأخير سوى سبع نقاط، وهو ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة.

ومع احتدام الصراع في القمة والقاع، يدور صراع آخر بين أندية البطولة التي تنافس على الوصول إلى المقاعد القارية التي تؤهل أصحابها إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ يبتعد الشباب صاحب المركز الثامن عن الوحدة في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا بثمان نقاط، وهو الفارق الذي يمكن تعويضه بالنظر إلى بقاء ثمان جولات.

وكانت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد استأنفت تدريباتها في 21 يونيو، استعدادًا للدوري الذي سينطلق في 4 أغسطس، لتقام 64 مباراة خلال 36 يوماً، قبل أن تختتم البطولة في 9 سبتمبر المقبل لإتاحة الفرصة للتحضير للموسم الجديد 2020-2021 الذي من المقرر أن ينطلق في 16 أكتوبر 2020.