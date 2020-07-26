شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشتكي من ارتفاع أسعار الأضحية التي وصلت إلى 2200 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

اشتكى مواطن من أسعار الأضحية هذا العام، مؤكدًا أن سعرها وصل إلى 2200 ريال.

ونشر المواطن مقطع فيديو عبر موقع "تويتر"، قائلًا: " الرسول صل الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي، يعني المسألة بالخيار، وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهم ما ضحوا في خلافتهما ”.

وأضاف المواطن موجهًا حديثه إلى المسلمين: " أنتم فرضتوها، البعض يبيع ذهب امرأته، والآخر جواله، من أجل أن يشتري ضحية ".

وتابع: " ما تقولي تقرب إلى الله ، ليش تستدين وهي سنة، ليش تتحمل الدين، الله جعل لك فسحة في الأمر ”.