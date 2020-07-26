شكرا لمتابعة خبر عن كيفية الحصول على نتائج دقيقة عند استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الطريقة الصحيحة لقياس درجة حرارة الجسم من أجل الحصول على نتائج دقيقة.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها على " تويتر " إنه يمكن الحصول على نتائج دقيقة من خلال استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة عن بُعد.

وأشارت إلى مميزات هذا النوع من الأجهزة منها: قياس درجة حرارة الجسم دون ملامسته، مما يساهم في تقليل انتشار العدوى بفيروس كورونا، فحص عدد كبير من الأشخاص خلال فترة قصيرة، سرعة عرض نتيجة القياس.