كيفية الحصول على نتائج دقيقة عند استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الطريقة الصحيحة لقياس درجة حرارة الجسم من أجل الحصول على نتائج دقيقة.
وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها على " تويتر " إنه يمكن الحصول على نتائج دقيقة من خلال استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة عن بُعد.
وأشارت إلى مميزات هذا النوع من الأجهزة منها: قياس درجة حرارة الجسم دون ملامسته، مما يساهم في تقليل انتشار العدوى بفيروس كورونا، فحص عدد كبير من الأشخاص خلال فترة قصيرة، سرعة عرض نتيجة القياس.
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