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كيفية الحصول على نتائج دقيقة عند استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الطريقة الصحيحة لقياس درجة حرارة الجسم من أجل الحصول على نتائج دقيقة.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها على " تويتر " إنه يمكن الحصول على نتائج دقيقة من خلال استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة عن بُعد.

وأشارت إلى مميزات هذا النوع من الأجهزة منها: قياس درجة حرارة الجسم دون ملامسته، مما يساهم في تقليل انتشار العدوى بفيروس ، فحص عدد كبير من الأشخاص خلال فترة قصيرة، سرعة عرض نتيجة القياس.

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