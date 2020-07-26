شكرا لمتابعة خبر عن آلية تجديد جواز السفر عبر " أبشر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت منصة أبشر، عن آلية تجديد جواز السفر عبر المنصة، وجاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للمنصة الذي قال فيه:" لم أتمكن من تجديد جواز السفر لبعض أفراد الأسرة عبر أبشر "

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أنه يمكن تجديد جواز السفر، لأفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا بدون حجز موعد من خلال خدمة المواعيد.

ولفتت إلى أنه في حال تجاوز عمر أفراد الأسرة 21 عامًا، يتم تنفيذ الخدمة من خلال حسابهم الشخصي في منصة أبشر، داعية المواطنين الراغبين في تجديد أو إصدار جواز السفر، لسداد الرسوم أولًا عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية على أبشر.