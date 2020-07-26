شكرا لمتابعة خبر عن الأحمري يحلل انفجارات وحرائق إيران: إهانة علنية لـ «نمر من ورق» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق الكاتب عضوان الأحمري على ما تشهده إيران مؤخرًا من حوادث متتالية ما بين حرائق وانفجارات مجهولة الأسباب؛ بسبب التعتيم الإعلامي.

وقال "الأحمري" عبر حسابه على "تويتر" :"ما يحدث منذ أكثر من شهرين هو إهانة علنية لإيران ومحاولة لإخراجها عن طورها. لا يمر أسبوع دون هجوم غامض على مقار عسكرية أو محطات كهرباء، ثم معمل نطنز لتخصيب اليورانيوم ومواقع في دمشق ويقال أن اسرائيل خلف ذلك".

وتابع : "اليوم هجوم أميركي على مقار "الحشد الشعبي" في بغداد. فعلاً نمر من ورق".