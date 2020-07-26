شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح كيفية التعافي من كورونا بعد الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، كيفية التعافي من فيروس كورونا المستجد بعد الإصابة.

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي إن الأعراض المتقدمة لكورونا عبارة عن ضيق تنفس شديد يستلزم الذهاب لطلب الرعاية الصحية، ودرجة الحرارة الشديدة والمرتفعة جدا، مضيفا أن الإنسان يشعر بشئ من الارتجاف أو أثر هذه الحرارة بشكل قوي في حالة الأعراض المتقدمة.

ولفت العبدالعالي:" إذا كانت الأعراض متقدمة لابد من الذهاب لتلقي الرعاية الصحية ولكن إذا كانت الأعراض خفيفة بإصدارها بالفحوصات أو بظهور الأعراض لابد من العزل المنزلي حتي اليوم العاشر وينتهي العزل حتي يتابع المتعافين والمختصين الحالة وسيؤكدون ذلك لأنه قرار يستلزم التأكد منه من خلال المختصين.