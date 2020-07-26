شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تنهار بعد اتهام أهلها لها بالجنون: "شغالتي سحرت كل البيت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):نشرت مواطنة تدعى غادة فيديو تشكو فيه تعرضها للظلم من أهلها وإدخالها المستشفى بعد الإدعاء بأنها أصيبت بالجنون .
وناشدت غادة عبر الفيديو إيصال صوتها بعد إيداعها المستشفى، مؤكدة أنها منهارة تماماً، حيث أن شقيقتها أتهمت بالجنون أيضاً من قبل والدها .
وأضافت غادة أن ما يهمها هو أبنائها ، مشيرة إلى أنها عندما كانت تبلغ من العمر 8 سنوات قامت الشغالة لديهم بعمل سحر لعائلتها بالكامل، حيث أن الشغالة لديها حاولت قتل ابنها .
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