شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تنهار بعد اتهام أهلها لها بالجنون: "شغالتي سحرت كل البيت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشرت مواطنة تدعى غادة فيديو تشكو فيه تعرضها للظلم من أهلها وإدخالها المستشفى بعد الإدعاء بأنها أصيبت بالجنون .

وناشدت غادة عبر الفيديو إيصال صوتها بعد إيداعها المستشفى، مؤكدة أنها منهارة تماماً، حيث أن شقيقتها أتهمت بالجنون أيضاً من قبل والدها .

وأضافت غادة أن ما يهمها هو أبنائها ، مشيرة إلى أنها عندما كانت تبلغ من العمر 8 سنوات قامت الشغالة لديهم بعمل سحر لعائلتها بالكامل، حيث أن الشغالة لديها حاولت قتل ابنها .