شكرا لمتابعة خبر عن الطائف تُسجل 195 إصابة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):سجّلت الطائف، اليوم الأحد، 195 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتأتي في المركز الثاني على مستوى مدن المملكة من حيث الإصابات.
وأوضح تقرير وزارة الصحة اليومي، أن الطائف سجلت 91 حالة تعاف جديدة لتصل حالات التعافي إلى 7583 حالة، ولم تُسجل أي حالة وفاة، ليستقر العدد عند 80 وفاة فقط.
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