شكرا لمتابعة خبر عن الشفا تسجل أعلى كمية أمطار على مدار اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، عن تسجيل الشفا في الطائف أعلى كمية هطول أمطار. أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، عن تسجيل الشفا في الطائف أعلى كمية هطول أمطار. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الأحد بتاريخ 5 / 12 / 1441هـ في الشفا بمدينةالطائف ويمكن الاطلاع على كمية الأمطار في بقية المناطق بزيارة موقع الوزارة من هنا

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