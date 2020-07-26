شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل أقساط التمويل للمستفيدين من "ساند" بعد أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال المتحدث باسم البنوك قال المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، إن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجّهت البنوك بتمديد تأجيل أقساط التمويل للمستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بسبب جائحة فيروس كورونا. وأوضح أن المؤسسة وجّهت بالتمديد ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى "ساند" إضافة إلى قوائم جديدة. وكانت المملكة أطلقت عدة مبادرات لمساعدة المتأثرين إثر أزمة فيروس كورونا خاصة في القطاع الخاص ومن بينهما مبادرة تمويل المتعطلين عن العمل على خلفية الأزمة.

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