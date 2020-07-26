شكرا لمتابعة خبر عن 3 مزايا لخدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة الزكاة والدخل عن توفير خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد لمعرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه للضريبة ولتسهيل التزام الأفراد في الضريبة. أعلنت هيئة الزكاة والدخل عن توفير خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد لمعرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه للضريبة ولتسهيل التزام الأفراد في الضريبة. وتساعد هذه الخدمة على الأتي : تسجيل عقارك في الضريبة وإصدار رقم ضريبي للأفراد، رفع الإقرار الضريبي نيابة عن الفرد وتساهم في إصدار فاتورة ضريبية مستحقة في حال كان العقار خاضعا للضريبة وإمكانية سدادها عبر سداد.

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