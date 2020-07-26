شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح حكم صلاة النافلة في وقت النهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء يجيب عن حكم صلاة النافلة في وقت النهي.

وقال المطلق إن النافلة تنقسم لقسمين: أولا.. نافلة ذات سبب مثل تحية المسجد وصلاة استخارة واجبة لا تأخير فيها وركعتي طواف، ثانيا.. النافلة المطلقة منهي عنها.

ولفت المطلق إلى أن الصلاة منهي عنها في الأوقات الثلاثة وهي من بعد صلاة الفجر حتي ترتفع الشمس، وعند الزوال حتي ينتهي الزوال ومن بعد العصر حتي تغيب الشمس.

ووجه المطلق نصيحة للجار الذي يؤذي جاره بالكلام أو بسوء الظن، مضيفا:" لا يجوز للمسلم أن يؤذي مسلما لأن الأذى حرام "، مستشهدا بالحديث النبوي :" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضيفه ".