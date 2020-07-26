الأردن تسجل 14 إصابة غير محلية بفيروس كورونا

أعلن سعد جابر وزير الصحة الأردني، اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها غير محلية؛ ليرتفع العدد إلى 1168 حالة.

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحالات توزعت كما يلي: "حالتان لسائقي شاحنات قدموا من حدود العمري، و12 حالة لقادمين من خارج الأردن موجودين في الحجر".

وبين أن هناك أيضا 8 أردنيين قادمين من السعودية، وحالتان لأردنيين قادمين من العراق، وحالتان لأردنيين قادمين من أوكرانيا"، وفقا لوكالة وفا.

وأضاف وزير الصحة أنّه سجلت اليوم 5 حالات شفاء من فيروس كورونا من مستشفى الأمير حمزة، ليبقى 110 حالات قيد العلاج.

وأشار إلى أنّه تم إجراء 6658 فحصا، والفحوص التراكمية منذ انتشار الوباء 565 ألفا، و109 فحوصات.