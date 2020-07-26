أعمال يسمح عملها يوم عرفة لغير الحاج 1441 - وليلة عيد الأضحى 2020

يستقبل المسلمون في الدول العربية الإسلامية هذا العام 1441 عيد الأضحى المبارك في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلغاء موسم الحج من قبل المملكة العربية السعودية.

ويأتي يوم عرفة يوم الخميس الموافق ثلاثين يوليو/تموز 2020، حيث يترقب العديد من المسلمين لصيام هذا اليوم لما له من أجر وثواب عظيم عند الله تعالى.

وتنشر لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الاحد 26 يوليو/تموز 2020، الأعمال التي يشرع لغير الحاج عملها فى يوم عرفة 1441.

مع بزوغ فجر يوم عرفة بزوغٌ آخر للنور في قلبك وللاستقامة على الدرب، وللالتزام بمنهج الله، ولإحياء الربانية في نفسك ومن معك، وحرِّك معاني الشوق في مكامن روحك، واغرس شجرةَ شحْذِ الهمم والشوق للمعالي لعلك ت فتح بابه،،فتنال سعادةً لا شقاء بعدها، ومغفرةً لا يؤرِّقُها ذنب؛ فالغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذا اليوم العظيم، فما منها عوض ولا لها قيمة.. فإليك برنامج ربّاني، جزى الله كاتبه خيرا.

و استيقاظ ووضوء وتنسُّم عبير السحر، قراءة في الرقائق، صلاة التهجُّد؛ امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ (الإسراء: من الآية 79).

أربع ركعات على الأقل، ورد ذكر (تسبيح/ تحميد/ تهليل/ تكبير/ حوقلة/ صلاة على النبي/....)، تناول وجبة السحور؛ فإن في السحور بركة، وصلاة الوتر مع الدعاء لك ولأهل بيتك وللإسلام والمسلمين ولدعوة الله والقائمين عليها، وللمعتقلين، ولمن سألك الدعاء وأصحاب الحاجة من إخوانك.

الذهاب إلى المسجد، والاستغفار في هذا الوقت أفضل من الصلاة لقوله تعالى ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالأسْحَارِ ﴾ (آل عمران: من الآية 17) حتى يؤذَّن لصلاة الفجر، فتؤدي الصلاة، والبقاء بالمسجد حتى الشروق، أذكار الصباح، ثم تلاوة الورد القرآني حتى تشرق الشمس، ثم صلاة ركعتين؛ لعل الله أن يرزقك أجْرَ حجةٍ وعمرة تامة تامة

راحة تعينك على طاعة الله بقية اليوم.ــــ من (10- 11.45 ظهرًا) الاستيقاظ وصلاة أربع ركعات ضحى، ومشاهدة وقفة الحجيج في رحاب عرفات من التليفزيون، وسماع خطبة عرفة من المشاعر المقدَّسة، مع الإكثار من الذكر والتلبية مع الملبِّين.ــــ من (11.45- 2.30 ظهرًا) صلاة الظهر، مع الاستزادة من السنة القبلية والبعدية، واجعل شعار هذه الفترة "

وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه"، فتقرب إلى الله بصلاة أربع ركعات، ثم تلاوة جزء من القرآن، وقضاء حوائج المسلمين، والمشاركة في العمل الدعوي المنوط بك.ــــ من (2.30- 5 مساءً) أداء أربع ركعات قبل صلاة العصر، ثم صلاة العصر، ثم ورد ذكر.

ولحظات الوداع لهذا اليوم، فأسكب العبرات وأنت تشاهد نفرة الحجيج من عرفات، وليكن همُّك الإلحاح في الدعاء أن يعتقَكَ الله في هذا اليوم من النار، ثم اختم بأذكار المساء وصلاة المغرب والإفطار، ودعاء أن يتقبل الله منك.

يقول الإمام النووي: "فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، فينبغي أن يستفرغ الإنسان وُسْعَهُ في الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وأن يدعوَ بأنواع الأدعية ويأتي بأنواع الأذكار، ويدعو لنفسه ويذكر في كل مكان، ويدعو منفردًا، ومع جماعة، ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين، وليحذر كلَّ الحذَر من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره"

أخي المسلم :* إذا كنت ممن أنعم الله عليهم بالزوجة والذرية، فلا تنسَ أن تُشرِكَهم معك في هذا البرنامج الرباني.* إذا كنت ممن أنعم الله عليهم بصحبة صالحة فتعاهد معهم على تنفيذ هذا البرنامج، وذكِّروا به بعضَكم بعضًا،وإن سنحت لكم الفرصة لتنفيذه معًا في مسجد فهو الخير كله.

واعمل على نشر هذا الخير في المحيط الذي تحياه من أهلك وإخوانك وجيرانك وأحبابك.* اجتهد في هذا اليوم أن تكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات، ولا تنسَ اغتنام ساعات الدعاء المُجَابة طوال اليوم.* أفرغ نفسك هذا اليوم من كل شواغلك، ما لم تكن ملتزمًا بعمل دعوي، فهو يوم سعدك.

* كن على وضوء دائمًا طوال يومك، وأحدث لكل وضوء صلاة ركعتين.* لا تنسَ مع كل عمل (استحضار النية والإخلاص- استشعار معية الله- تجديد التوبة- خشوع القلب).* لا تنسَ التكبير من فجر يوم عرفة وحتى عصر ثالث أيام التشريق.* اعقد العزم على أن تُحدِثَ عملاً صالحًا (خبيئة بينك وبين ربك) في هذا اليوم.*

احرص على تهنئة الأهل والجيران بالعيد، ولا تنسَ القيام بواجب الدعوة والنصح لهم.أخي / أختي في الله :هي لحظات قصيرة... وسويعات قليلة... وثوانٍ معدودة... وترتحل من بين أيدينا... فاجعل من هذا اليوم ميلادَ فجرٍ جديدٍ في حياتك، وسيرك إلى الله تعالى... فلنتعرَّض لها... فأقبل على هذا الخير الكبير... واعمل فيه وبه... واغتنم ساعةً بساعة... وتذوَّق معنا حلاوة الإيمان... وجدِّد عبيرَها في نفسك تكن من الغانمين... وقدِّم دموع الندم واستغفار السحر... والحق بالقافلة... واطرق أبواب الجنة... وبادر وسارع وسابق.. فما زال في قلبك أمل... وربك الرحيم يغفر الزلل... والجنة تدعوك بلا ملل... فهل آن أن تتعرض لنفحات رحمة الله .

لا حول ولا قوة الا بالله

Advertisements

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يارب

يارب انصر عبادك المسلمين فى الأرض

ودمر الكفرة والجبابرة والطواغيت

يارب أنت القادر عليهم هؤلاء الملاعين

يارب لو فى طريقة واحدة تلمنا على كلمة تجمعنا ونتفق

يارب والله نفذ الصبر وطفح الكيل بهؤلاء ولا سبيل الا رحمتك وقضائك فأنت خير العادلين وأنت أعلم بحالنا وكيف أصبحنا

يارب مخنوق من كل الى بشوفه وبيحصل لنا

يارب صعب عليا أوى بالذات لأنى شوفته بعينيا

يارب واحد بيدوس على واحد بكاوتش عربيته ويرجع عليه مرة وأتنين

هو أحنا خالص أصبحنا لا قيمة لنا لهذه الدرجة

أن كنا فعلا كذلك فلا نستحق الحياة لأن الحياة كتبت للأنسان الحر وليس للعبد الذليل

وأن كان هو ذاك قدرنا وبلائنا فأنت يارحمن خير من يرفع البلاء والشقاء

اللهم أنصر الاسلام وأعز المسلمين

عبد مكسور ذليل

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" قد اعلنت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة، في ظل قرارات تنفيذ حج محدود لبضعة آلاف من المقيمين بالمملكة تفادياً لتداعيات تفشي فيروس كورونا.