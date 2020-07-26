بلدية العزيزية بمكة تغلق منشأة مخالفة لعمل اللوحات الإعلانية

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منشأة تجارية مخالفة لعمل اللوحات الإعلانية دون ترخيص نظامي، ضمن نطاق البلدية.

أوضح ذلك رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، مؤكدًا أنَّ الفرق الرقابية الميدانية رصدت خلال جولاتها بالأحياء السكنية المنشأة المخالفة للاشتراطات، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءآت النظامية وإغلاق المنشأة فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة في هذا الشأن.

Advertisements

وأكَّد «المالكي» استمرار الجولات الرقابيّة على المعامل والورش المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات الأمنية، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

اقرأ أيضًا

بالصور.. إغلاق مخبز مخالف للإجراءات الوقائية في العزيزية

مصادرة أكثر من طن فواكه فاسدة في نطاق بلدية العزيزية بمكة المكرمة