المشاط: تقسيم الحجاج لمجموعات خلال الطواف.. وخطط استباقية لمواجهة الطوارئ

العزل المؤسسي يستمر حتى 8 ذي الحجة
قال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، إنه سيتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات خلال الطواف لتحقيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف خلال لقاء على قناة «الإخبارية» أن العزل المؤسسي للحجاج يستمر حتى 8 ذي الحجة الجاري، ثم الانتقال بالحجاج إلى منى لقضاء يوم التروية، ومنها إلى عرفات.
وذكر أنه تم وضع خطط استباقية للتعامل مع حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أنه تم تعديلها بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضمان سلامة الحجاج.
وفي وقت سابق، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن عملية اختيار حجاج هذا العام 1441هـ تمت عبر القرعة الإلكترونية بشفافية.
وأوضح بنتن خلال حديثه لبرنامج «سؤال مباشر» بقناة العربية أن اختيار حجاج هذا العام عملية لم يتدخل فيها العنصر البشري، وأن من سيحج هذا العام اختاره الله لأداء مناسك الحج.
وأضاف، أن عملية اختيار الحجاج لهذا العام والتي تمت أمام أعيننا وأمام أعين العاملين في هذا المجال، ليست اختيار البشر وإنما اختيار رباني لهذا الشخص بأن يتشرف بأن يكون أحد الأعداد المحدودة التي ستؤدي فريضة الحج لهذا العام.
فيديو | نائب وزير الحج يذكر لـ #الإخبارية تفاصيل خطة #الحج مع الحفاظ على إجراءات التباعد pic.twitter.com/p8LLRyQYnX
فيديو | نائب وزير الحج يذكر لـ #الإخبارية تفاصيل خطة #الحج مع الحفاظ على إجراءات التباعد pic.twitter.com/p8LLRyQYnX— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2020
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