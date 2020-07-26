بالصور.. شاهد أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة

للحماية من البعوض الناقل لحمى الضنك..
واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة الخدمات، أعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك وآفات الصحة العامة في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للصحة العامة استعداداً لموسم حج 1441هـ.
وجرى استكشاف ومكافحة الآفات في مواقع عدة متفرقة بمشعر منى وعرفات ومزدلفة، شملت تغطية 361 موقعًا للدوائر الحكومية، و457 مجرى لتصريف مياه الأمطار، و3600 دورة مياه، و165 منهولًا، وتم وضع 170 مصيدة ضوئية لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، والعمل على رصد واكتشاف البؤر ورشها بالمبيدات المناسبة بالإضافة إلى ردم وشفط المياه من المستنقعات وأماكن تجمعات المياه.
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