موزعة على ما يفوق 1,2 مليون متقاعد ومستفيد
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداعها لمعاشات عملائها التقاعدية لشهر يوليو 2020م والتي بلغت أكثر من 6,6 مليار ريال موزعة على أكثر من 1,2 مليون متقاعد ومستفيد.
وأوضحت «التقاعد»، أنها مستمرة في تقديم خدمتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك طيلة أيام الأسبوع عبر مركز الاتصال للعناية بالعملاء من خلال الرقمين 920014000 و8001248889 والذي تمتد ساعات العمل فيه من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا فيما عدا يوم العيد إذ سيكون إجازة رسمية للمركز.
يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم خدماتها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية والتي تُمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة.
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كانت هذه تفاصيل خبر العمل مستمر خلال العيد.. «التقاعد» تُودِع أكثر من 6,6 مليار ريال في حسابات عملائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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