«الصحة» تعلن زيادة أسرَّة العناية المركزة بمستشفيات بيشة

للارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة..

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات بيشة بنسبة 110%، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته الوزارة مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19. Advertisements اقرأ أيضًا: زيادة أسرَّة العناية المركزة بمستشفيات الباحة بنسبة 129% وزارة الصحة: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%

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