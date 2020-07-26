بلدية حوطة بني تميم تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

كشفت بلدية محافظة حوطة بني تميم، عن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ؛ حيث تم تجهيز مسلخ البلدية بكاميرات المراقبة ومسارات للدخول والخروج للاستلام والتسليم، كما تم تجهيز مقر للضيافة مزود بشاشة يتم من خلالها متابعة مسار الأضحية من الاستلام حتى التسليم روعي فيه جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن البلدية أكملت جاهزيتها في تنظيم موقع بيع الأضاحي بسوق الماشية، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية وتوفير الأمن والسلامة، إضافة إلى توزيع خمسة آلاف حقيبة للأضحية مزودة بمنشورات توعوية وأدوات وقائية للحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان.

وبين القحطاني، أن البلدية قامت بتكثيف أعمالها الدورية للمحافظة على النظافة العامة في الطرق الرئيسة وداخل الأحياء، كما تمت تهيئة الحدائق العامة للزوار، وتجميل الطرق بالإنارة واللوحات الدعائية احتفالًا بالعيد، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومراقبة الأراضي الحكومية من التعديات فترة إجازة العيد.

وأكد القحطاني، أن البلدية فتحت جميع القنوات الرسمية للتواصل معها وستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة حرصًا منها على تقديم أفضل الخدمات البلدية، ودعا جميع المواطنين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة وتقديمها على تطبيق طوارئ أمانة منطقة الرياض أو من خلال الاتصال على هاتف الطوارئ (٩٤٠).