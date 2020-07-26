كيف تحصل على نتائج دقيقة عند استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة؟

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الطريقة الصحيحة لقياس درجة حرارة الجسم من أجل الحصول على نتائج دقيقة.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أنه يمكن الحصول على نتائج دقيقة من خلال استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة عن بُعد، موضحة مميزات هذا النوع من الأجهزة منها:

1-قياس درجة حرارة الجسم دون ملامسته، مما يساهم في تقليل انتشار العدوى بفيروس كورونا.

2-فحص عدد كبير من الأشخاص خلال فترة قصيرة.

3-سرعة عرض نتيجة القياس.

وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك عوامل تؤثر على أداء ودقة النتائج منها:

1-المسافة بين الجهاز والجسم.

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2-وضع وزاوية الجهاز بالنسبة للجسم.

3-درجة حرارة المكان والرطوبة.

4-ثبات اليد أثناء القياس.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه عند الاشتباه بنتائج قياس درجة الحرارة فيجب استخدام طرق قياس أكثر دقة مثل أجهزة قياس الحرارة الرقمية عن طريق الفم، والتأكد من أنها حاصلة على إذن تسويق من هيئة الغذاء والدواء.

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