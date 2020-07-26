تعرّف على آلية تجديد جواز السفر وقيمة االرسوم عبر منصة أبشر

أوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، آلية تجديد جواز السفر عبر المنصة.

وأضافت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي أنه يمكن تجديد جواز السفر، لأفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا بدون حجز موعد من خلال خدمة المواعيد.

وفي حال تجاوز عمر أفراد الأسرة 21 عامًا، يتم تنفيذ الخدمة من خلال حسابهم الشخصي في منصة أبشر، وذلك وفقًا لما أعلنته منصة أبشر.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي لمنصة أبشر: «لم أتمكن من تجديد جواز السفر لبعض أفراد الأسرة عبر أبشر».

Advertisements

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أن على المواطنين الراغبين في تجديد أو إصدار جواز السفر، سداد الرسوم أولًا عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية على أبشر.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات ردًّا على أحد الاستفسارات: «سيلزم لتجديد جواز السفر سداد رسوم تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا أن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا».

اقرأ أيضًا:

الجوازات توضح إجراءات تعديل الاسم في جواز السفر

مديرية الجوازات لمستفيد خارج المملكة: لا يمكن نقل «معلومات الجواز»