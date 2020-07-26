الصحة: تسجيل 1968 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2541 حالة

خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبِّب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2541 حالة تعافٍ، و30 حالة وفاة جديدة.
ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة في المملكة 266.941 حالة، من بينها 43.885 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 220.323 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2733 حالة وفاة.
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